Президент клуба Team SoloMid Айлина Сюй случайно показала нижнее бельё во время трансляции

Президент киберспортивной организации Team SoloMid Айлина Сюй 25 апреля посетила стрим игрока TSM по Fortnite Али Myth Каббани. Киберспортсмен попросил подстричь его, и девушка согласилась помочь. Но она настолько увлеклась процессом стрижки, что забыла про своё короткое платье, которое задралось. В итоге зрители увидели цвет её трусиков.
Али признался, что установил камеру под неправильным углом. Он быстро удалил видео со своего канала на сервисе Twitch и призвал зрителей не быть суровыми по отношению к Айлине.
Айлина встречается с игроком в League of Legends Ильяном Doublelift Пэном. Согласно источникам, в ближайшее время игрок должен пополнить состав организации, которой руководит его девушка. Ильян уверяет своих фанатов, что это решение не связано с его отношениями. По словам Иьяна, ключевую роль в его переходе сыграли его друзья, выступающие за TSM, — Bjergsen и Biofrost.
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