Rockstar Games завела аккаунты на Pornhub и во «ВКонтакте»

Студия Rockstar Games завела новые аккаунты: один — на порносайте Pornhub, другой — в социальной сети «ВКонтакте».

На Pornhub Rockstar Games выложила трейлер игры Red Dead Redemption 2 с названием «Постарайтесь не кончить», а также показала изображение автомобиля из GTA 5. Также компания подписалась на порноактёра Джонни Синса, которого называют «лысым из Brazzers». В последнем видео он решил сделать то, о чём его фанаты просили уже давно, — показался в образе Хитмана, Бейна из «Тёмного рыцаря» и Сайтамы из аниме One Punch Man.

Аккаунт Rockstar Games на Pornhub уже прошёл подтверждение.

Ранее стало известно, что следующая игра Rockstar Games будет новой частью GTA. Официально студия пока не объявляла о её разработке.