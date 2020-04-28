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Стример Shroud объяснил, почему Valorant превзойдёт CS:GO

Стример Shroud объяснил, почему Valorant превзойдёт CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Популярный стример Майкл Shroud Гржесик поделился мнением о битве за аудиторию популярных шутеров Counter-Strike: Global Offensive и Valorant.

«Valve понимает, что CS:GO — её детище и что у игры не было конкурентов все эти годы, поэтому компания ничего не делала. Как только вышла закрытая бета Valorant, Valve начала активно выпускать обновления. Мне говорили, что этим летом выйдет Source 2 и что в CS:GO много чего изменится. И в этом есть смысл, ведь Valorant тоже выйдет летом. Valve — очень умная компания и делает что-то только тогда, когда понимает, что это действительно нужно.

Вероятно, Valorant обойдёт CS:GO. В неё гораздо проще играть, и она приятнее на вид, немного более казуальная. Counter-Strike больше подходит для хардкорных игроков», — рассказал стример в своём YouTube-канале.

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