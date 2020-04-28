Мэддисон: зарплаты — 100 тыс. рублей, пенсии — 50 тыс. рублей. Согласны?
Известный блогер и стример Илья Мэддисон поиронизировал над тем, как можно улучшить состояние экономики в России. Он предложил меры, после принятия которых все должны остаться довольны.
«Короче, я почитал и понял позицию работяг. Что я предлагаю: 1) сделать кредиты невозвратными, пока ты беден (платишь, только если у тебя появились бабки); 2) повысить всем зарплату до 100 тыс. рублей минимум, а цены опустить; 3) пособие по безработице — 35 тыс. рублей; 4) пенсии — 50 тыс. рублей. Согласны?» — написал Мэддисон в своём «твиттере».
Пользователи оценили предложения Мэддисона.
«Новая личность: министр экономики», — написал один из них.
«И ещё из крана пусть пиво течёт бесплатно. И по рукам», — добавил другой.
Мэддисон задумался об уходе с Twitch из-за привязки подписки к рублю
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