Бот в одиночку устранил четырёх игроков в CS:GO и принёс своей команде победу

Во время очередного соревнования по Counter-Strike: Global Offensive произошёл любопытный инцидент. Победу одной из команд принёс бот, который занял место игрока, покинувшего игру.

Матч между командами Sos070 и FreedeNewG закончился совершенно неожиданным образом. Бот Владимир заменил реального игрока, а затем убил всех соперников.

Видео можно посмотреть на канале Lassebender7 в YouTube.

Как правило, боты в Counter-Strike: Global Offensive не представляют угрозы для реальных игроков, но бот Владимир сумел преподнести сюрприз. При счёте 14:14 он включился в игру и принёс своей команде победу, убив четырёх оппонентов. Лишь последнему игроку команды Sos070 удалось нанести небольшой ущерб боту, который Владимир сумел пережить.