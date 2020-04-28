Бот в одиночку устранил четырёх игроков в CS:GO и принёс своей команде победу
Во время очередного соревнования по Counter-Strike: Global Offensive произошёл любопытный инцидент. Победу одной из команд принёс бот, который занял место игрока, покинувшего игру.
Матч между командами Sos070 и FreedeNewG закончился совершенно неожиданным образом. Бот Владимир заменил реального игрока, а затем убил всех соперников.
Видео можно посмотреть на канале Lassebender7 в YouTube.
Как правило, боты в Counter-Strike: Global Offensive не представляют угрозы для реальных игроков, но бот Владимир сумел преподнести сюрприз. При счёте 14:14 он включился в игру и принёс своей команде победу, убив четырёх оппонентов. Лишь последнему игроку команды Sos070 удалось нанести небольшой ущерб боту, который Владимир сумел пережить.
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