Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Бот в одиночку устранил четырёх игроков в CS:GO и принёс своей команде победу

Бот в одиночку устранил четырёх игроков в CS:GO и принёс своей команде победу
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Во время очередного соревнования по Counter-Strike: Global Offensive произошёл любопытный инцидент. Победу одной из команд принёс бот, который занял место игрока, покинувшего игру.

Матч между командами Sos070 и FreedeNewG закончился совершенно неожиданным образом. Бот Владимир заменил реального игрока, а затем убил всех соперников.

Видео можно посмотреть на канале Lassebender7 в YouTube.

Как правило, боты в Counter-Strike: Global Offensive не представляют угрозы для реальных игроков, но бот Владимир сумел преподнести сюрприз. При счёте 14:14 он включился в игру и принёс своей команде победу, убив четырёх оппонентов. Лишь последнему игроку команды Sos070 удалось нанести небольшой ущерб боту, который Владимир сумел пережить.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020