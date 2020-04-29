DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2

Шведская студия DICE сообщила, что обновление «Битва за Скариф» для Star Wars: Battlefront 2 станет последним крупным апдейтом игры. Новое обновление выходит 29 апреля.

После этого развитие игры подойдёт к концу. Тем не менее разработчик продолжит поддержку игры, выпуская небольшие патчи.

В «Битве за Скариф» будет выпущена одноимённая карта из фильма «Звёздные войны: Изгой – один». Также появятся три новых облика, будет расширен корпоративный режим и режимы Instant Action и Supremacy.

DICE развивал Star Wars: Battlefront 2 уже более двух лет. В общей сложности было выпущено 26 крупных апдейтов, многие из них появлялись после премьеры новых фильмов франшизы.

Ранее DICE объявила о прекращении развития пятой части Battlefield. В то же время студия анонсировала выпуск новой части игры, запланированный на осень.