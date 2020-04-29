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В Fallout 76 появился бесполезный робот-коммунист, приносящий листовки с пропагандой

В Fallout 76 появился бесполезный робот-коммунист, приносящий листовки с пропагандой
Киберспорт / Другие игры 0

В игре Fallout 76 недавно появился новый робот The Communist Collectron. Во внутриигровом магазине игры он стоит 500 атомов. Многие пользователи решили опробовать робота, но быстро разочаровались в нём. Оказалось, что он практически бесполезен.

Робот-коммунист приносит в лагерь владельца многочисленные коммунистические листовки, о чём сообщили пользователи Reddit. Так, на одну осколочную гранату, найденную роботом, приходятся порядка 30-40 листовок.

При этом The Communist Collectron крайне редко добывает что-то полезное. К тому же из-за любви к пропагандистским листовкам он очень быстро заполняет свой отсек для хранения. В итоге вскоре робот перестаёт искать новые полезные вещи.

Разработчик уже отреагировал на жалобы пользователей. Компания пообещала исправить проблему в ближайшее время.

The Communist Collectron

The Communist Collectron

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