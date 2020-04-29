Удивительный косплей на Зарю из Overwatch от Никиты Ницветова

Косплеер из Москвы Никита Ницветов предстал в образе Зари — персонажа из Overwatch.

Никите удалось блестяще передать образ этой могучей и сильной воительницы. Фанаты косплея поражены, ведь мужчинам редко когда удаётся удачно повторить образ женского персонажа.

Поклонники косплея отметили, как естественно выглядит грудь, несмотря на то что она накладная.

«Плевать какого ты пола, когда есть Али», — пишет один из фанатов.

«Плевать вообще на всё, когда ты мастер фотошопа», — добавляет другой.

«Всех грудь напрягает, а вот мне не даёт покоя прифотошопленный парик», — отмечает третий.

В то время как одни рассуждали, насколько естественно выглядят части тела Зари, другие хвалили косплеера за работу.

«Очень крутой косплей, так ещё и от парня», — написал один из комментаторов.

«Даже у парня косплей на Зарю лучше, чем у остальных», — добавил второй.

Заря — игровой персонаж из Overwatch с большим запасом здоровья, относящийся к танкам. Благодаря своей лучевой пушке, герой может наносить существенный урон врагам. Чем больше урона сумеет заблокировать Заря, тем сильнее становится заряд её пушки.

Никита Ницветов Фото: B. Y. Photo+

Никита Ницветов Фото: B. Y. Photo+

Никита Ницветов Фото: B. Y. Photo+