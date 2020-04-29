Twitch объявила о борьбе с фейковыми стримами в разделе Valorant

Twitch обновила правила сообщества, чтобы наказать недобросовестных стримеров в категории Valorant, опубликовав соответствующее сообщение в своём «твиттере». По данным платформы, авторы многих каналов запускали записи своих матчей в лайв-режиме. Таким образом они привлекали зрителей, которые хотели получить доступ к шутеру.

Представители сервиса добавили пункт о мошенничестве, связанном с системой наград, в том числе с Drops. Помимо этого на платформе действует запрет на неверные теги и заголовки, которые также используют некоторые стримеры в разделе Valorant.

7 апреля Riot Games запустила закрытое бета-тестирование Valorant. Доступ к шутеру можно получить за просмотр соответствующих стримов на Twitch. В первый день за трансляциями по шутеру следили 1,7 млн пользователей. Игра заняла третье место по пиковому числу зрителей за всю историю платформы.