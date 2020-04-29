Первым киберспортсменам в Valorant предлагают зарплаты в $ 20 тыс. в месяц

Бывший комментатор Overwatch League Кристофер MonteCristo Майклз посмеялся над суммами, которые тратятся на содержание игроков в Valorant. По словам комментатора, они смехотворны. Но основатель киберспортивной организации Complexity Джейсон Лейк не согласен с ним. По его сведениям, некоторым про-игрокам уже предлагают около $ 20 тыс. в месяц.

Valorant находится в стадии закрытого бета-тестирования. По игре пока не проводится соревнований, но руководство по проведению чемпионатов по Valorant уже представлено. В нём говорится, что проводить соревнования по Valorant смогут и сторонние студии.

Когда Кристофер говорил про предлагаемые игрокам зарплаты, то он оперировал следующим фактом: в Valorant пока нет киберспортивной сцены, а соревнования стримеров — по мнению комментатора, это не киберспорт. Поэтому удивительно слышать, как некоторые команды уже готовы платить игрокам за то, чего, собственно, ещё нет.