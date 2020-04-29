Ubisoft анонсировала Assassin's Creed Valhalla. Место действия игры — Скандинавия

Французская компания Ubisoft, специализирующаяся на разработке и издании компьютерных игр, после восьмичасового прямого эфира, в котором шла прорисовка образа героя в режиме онлайн, анонсировала новую серию своей знаменитой медиафраншизы Assassin's Creed — Valhalla.

Видео можно посмотреть на канале Ubisoft North America в YouTube. Права на видео принадлежат Ubisoft Entertainment.

Как и предполагалось, местом действия станет Скандинавия. Игроки смогут исследовать несколько королевств, среди которых Дания, Швеция, Норвегия и некоторые части Англии. Главный герой выступит на стороне викингов. По сравнению с более ранними частями серии будут оптимизированы бои на кораблях.

Мировая премьера дебютного кинематографического трейлера состоится завтра, 30 апреля, в 18:00 мск. Его продолжительность составит 4 минуты 12 секунд.

Разработку новинки от Ubisoft возглавляет Ашраф Исмаил, известный по «Чёрному флагу» и «Истокам».

Первая игра серии Assassin’s Creed вышла в 2007 году, последняя на данный момент — Assassin’s Creed Odyssey — в 2018-м.