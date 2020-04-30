В Valorant добавили соревновательный режим

Разработчики Valorant объявили о выпуске патча 0.49 для закрытого бета-тестирования игры. На этом этапе создатели начинают не только исправлять ошибки и вносить изменения в баланс, но и добавлять новый контент.

Так, разработчики добавили, но пока не активировали соревновательный режим и ранговый подбор матчей, а также улучшили возможности режима зрителя. Теперь игроки могут свободно летать и изучать локации в режиме «Своя игра» с читом no-clip.

Создатели игры также заверили, что продолжают следить за ситуацией вокруг античита Vanguard и планируют сделать его отключение более простым. Что касается монетизации, то доступ к новым агентам упростят: нужно будет меньше опыта для разблокировки.

Напомним, полноценный релиз Valorant состоится летом 2020 года.