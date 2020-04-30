Запуск рейтинговой системы в Valorant отложен в связи с багами

Разработчики и издатели Valorant Riot Games объявили, что запуск рейтинговой системы в игре был отложен. По словам директора компании Джо Циглера, это произошло в связи с необходимостью устранения в шутере ряда багов, а также решения проблем с серверами.



«Мы столкнулись с некоторыми неожиданными техническими проблемами с игрой и багами, и нам не хочется, чтобы они оказали влияние на положение игроков в рейтинге. Сейчас мы работаем над их устранением, и рейтинг не будет включён, пока они не будут полностью исправлены», — написал Циглер в своём «твиттере».



Ранее в официальном «твиттере» игры появилось следующее сообщение: «Отвечаем тем, кто просит включить рейтинг уже сейчас — простите, не сегодня. Мы оцениваем стабильность серверов и не запускаем всё сразу. Нужно убедиться, что нет никаких неучтённых эксплойтов. Сегодня мы ещё не готовы. Мы дадим вам знать, когда придёт время», — сказали в Valorant.

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