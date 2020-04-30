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Стартует 4-й тур ФОНБЕТ-Чемпионата России по кибербаскету! Получи бонус до 15 000 рублей

Стартует 4-й тур ФОНБЕТ-Чемпионата России по кибербаскету! Получи бонус до 15 000 рублей
Киберспорт / Другие игры 0

30 апреля стартует 4-й тур ФОНБЕТ-Чемпионата России по интерактивному баскетболу, организованный РФБ в партнёрстве с крупнейшим букмекером страны. Читатели «Чемпионата» и игроки в NBA 2K20 со всей России борются за призовой фонд в размере 100 000 рублей!

Матчи группового этапа третьего тура пройдут 30 апреля с 19:30 до 22:00 мск. Плей-офф пройдёт в субботу, 2 мая, с 12:30 до 19:00. Прямые трансляции всех матчей турнира вы найдёте на сайте ФОНБЕТ. Самые интересные поединки пройдут на главном канале турнира с комментариями профессионалов.

ФОНБЕТ принимает ставки на все матчи турнира и предлагает повышенный бонус на первое пополнение счёта до 15 000 рублей. Успей получить до конца весны!

Чемпионат России по виртуальному баскетболу завершится 16 мая 2020 года. Соревнование проходит в 4 тура, состоящих из группового этапа и плей-офф. Победитель каждого из туров получит по 10 000 рублей и путёвку в финал. В финале четвёрка лучших определит победителя всего соревнования! Чемпион России по кибербаскетболу получит 30 000 рублей от ФОНБЕТ и РФБ. Приз за 2-е место — 20 000 рублей, а за 3-е — 10 000 рублей.

Следите за матчами ФОНБЕТ-Чемпионата России по интерактивному баскетболу — делайте ставки с бонусами на сайте и в мобильном приложении БК ФОНБЕТ!

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