Глава МОК Бах призвал спортивные федерации наладить отношения с издателями видеоигр

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал национальные спортивные федерации наладить взаимодействие с издателями видеоигр и изучить возможности для работы с виртуальными формами спортивных соревнований. Об этом он сообщил в открытом письме Olympism and Corona, опубликованном на официальном сайте МОК и направленном олимпийскому движению.
«Нужно разбираться с тем, что социальное дистанцирование может значить для наших отношений с киберспортом. Мы призываем каждую из заинтересованных сторон срочно задуматься о том, как управлять электронными и виртуальными формами своих видов спорта и эффективно взаимодействовать с издателями видеоигр», — заявил Бах.
Интересно, что ранее глава МОК неоднократно заявлял, что киберспорт не соответствует идеологии Олимпиады. По мнению Баха, многие игры пропагандируют жестокость, что идёт вразрез с принципами олимпийского движения.
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