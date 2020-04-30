Глава МОК Бах призвал спортивные федерации наладить отношения с издателями видеоигр

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал национальные спортивные федерации наладить взаимодействие с издателями видеоигр и изучить возможности для работы с виртуальными формами спортивных соревнований. Об этом он сообщил в открытом письме Olympism and Corona, опубликованном на официальном сайте МОК и направленном олимпийскому движению.



«Нужно разбираться с тем, что социальное дистанцирование может значить для наших отношений с киберспортом. Мы призываем каждую из заинтересованных сторон срочно задуматься о том, как управлять электронными и виртуальными формами своих видов спорта и эффективно взаимодействовать с издателями видеоигр», — заявил Бах.



Интересно, что ранее глава МОК неоднократно заявлял, что киберспорт не соответствует идеологии Олимпиады. По мнению Баха, многие игры пропагандируют жестокость, что идёт вразрез с принципами олимпийского движения.