Команда Смолова и Крида проиграла составу Zeus в шоу‑матче по CS:GO

В Counter-Strike: Global Offensive завершился выставочный матч между командами известного певца Егора Крида и киберспортсмена Даниила Zeus Тесленко.

Команды сыграли на двух картах. Победу со счетом 2:0 одержала команда Тесленко. (19:16 на Dust2 и 16:11 на Mirage). В матче принял участие российский нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, капитан Virtus.pro Даурен AdreN Кыстаубаев, а также тренер Winstrike Team Дмитрий hooch Богданов.

Ранее сообщалось, что Смолов, наиграл за две недели карантина в Counter-Strike: Global Offensive 125 часов. Получается, футболист проводит в игре по 9 часов в день. Россиянин выступал на благотворительном турнире We strike Corona. В четвертьфинале его команда уступила со счётом 0:2 (9:16 на Mirage и 7:16 на Vertigo) команде Александра Кокорина.