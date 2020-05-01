The International 2020 по Dota 2 перенесён из-за коронавируса
Чемпионат мира по Dota 2, который должен был пройти в конце августа в Стокгольме, был перенесён из-за коронавируса. Организаторы работают над реструктуризацией DPC-сезона, который продолжится осенью, и предоставят новые даты проведения события позже.
Valve не верит в быстрое восстановление авиасообщения между странами и говорит, что вероятнее всего турнир пройдёт не раньше 2021 года. Перенос турнира не повлияет на выпуск Боевого пропуска. Как известно, 25% от всех продаж, связанных с Боевым пропуском, идут в призовой фонд The International. В этом плане ничего не изменится. Только в этот раз Боевой пропуск выйдет на несколько недель позже обычного, так как сотрудникам компании приходится работать из дома.
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