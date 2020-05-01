«Это будет печальное лето без TI». Что пишут фанаты Доты о переносе The International 2020

1 мая Valve объявила о переносе главного киберспортивного события года The International 2020 на неопределённый срок. Чемпионат должен был пройти в конце августа в Стокгольме. Фанаты Dota 2 хоть и с грустью восприняли перенос турнира, но были заранее готовы к подобным новостям.
«Это будет печальное лето без TI», — написал один из игроков. «Это безумие. TI был главным событием года для меня в течение последнего десятилетия. Мне будет его не хватать. Надеюсь, что мы получим что-то другое в августе», — добавил другой. «Это было очевидно. Мне, конечно, грустно, но, в целом, я думаю, что это было правильное решение», — написал третий игрок.
Перенос турнира не повлияет на выпуск Боевого пропуска. Обычно Valve выпускает Боевой пропуск в начале мая, но в этот раз компания выпустит его на несколько недель позже.
Фанаты восприняли эти слова с юмором:
«Блин, три недели ждать Боевого пропуска», — написал один из фанатов. Но другие уверены, что работа над Боевым пропуском займёт гораздо больше от заявленного Valve времени. «Согласно таблице Valvetime, обычно, когда Valve говорит, что выпустит что-то на несколько недель позже, она выпускает это не через несколько недель, а через несколько месяцев». «Три недели как минимум? Я бы сказал, 1,5 месяца, может быть, даже 2», — пишут игроки.
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