Появилось первое фото новой карты для Fortnite

Компания Epic Games решила выпустить новую карту для игры Fortnite. Об этом рассказал датамайнер VastBlast.
Сообщается, что карта будет называться Papaya ("Папайя"), причём её площадь будет заметно меньше, чем у основной. Ожидается, что новая локация будет задействована в новом режиме, что позволит увеличить плотность перестрелок. В настоящий момент неизвестно, когда именно новая карта появится в игре.
Фото: https://twitter.com/VastBlastt
Напомним, Fortnite предлагает игрокам на выбор три раздельных режима: Fortnite: Save the World, кооперативный симулятор выживания с открытым миром, в котором игрокам предлагается сообща отбиваться от монстров, похожих на зомби, с помощью оружия и различных построек; Fortnite: Battle Royale — соревновательный режим в жанре королевской битвы, в котором 100 игроков должны сражаться друг с другом, пока в живых не останется только один; и добавленный в 2018 году режим Fortnite: Creative, режим-«песочница», в котором игроки могут самостоятельно создавать различные сооружения, наподобие Minecraft.
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