Epic Games отменила чемпионат мира по Fortnite

Компания Epic Games объявила об отмене чемпионата мира по Fortnite (Fortnite World Cup 2020). Ранее было решено перевести все мероприятия в онлайн-режим. Но из-за ограничений на онлайн-соревнования между разными регионами провести турнир не удалось.
Новые сроки проведения турнира пока не называются. Но компания рассчитывает, что сможет организовать соревнования в 2021 году.
Турнир по Fortnite — далеко не первый, который в итоге не состоялся из-за пандемии коронавируса. Ранее компания Valve сообщила о переносе The International 2020 по Dota 2.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию пандемией. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены.
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