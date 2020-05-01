Из русской версии ремастера Modern Warfare 2 убрали скандальную миссию No Russian

В русскоязычные версии ремастера Call of Duty: Modern Warfare 2 не стали добавлять миссию No Russian («Ни слова по-русски»). Об этом сообщает DTF, ссылаясь на слова представителей серии в России.
Напомним, «Ни слова по-русски» — скандальная миссия из оригинальной Modern Warfare 2, в которой игроку предлагается поучаствовать в теракте в московском аэропорту и расстреливать безоружных гражданских. Из-за этого игру хотели внести в список экстремистских материалов и запретить к продаже в России. В версиях игры для Steam эту миссию вырезали как в РФ, так и в ряде других стран.
30 апреля состоялся мировой релиз Call of Duty: Modern Warfare 2 на ПК и Xbox One, игра также доступна в России. 31 марта шутер вышел на PlayStation 4, однако его не добавили в российский PS Store.
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