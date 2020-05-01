Историк пояснил, почему в Assassin's Creed Valhalla можно сыграть за женского персонажа

Историк Тьерри Ноэль, помогавший разработчикам игры Assassin's Creed Valhalla с исследованиями, объяснил с точки зрения науки, почему игрокам можно будет играть не только за мужского персонажа, но и за женского, сообщается на официальном сайте Ubisoft.
По словам Ноэля, в научном сообществе ходит много споров об археологических источниках существования женщин-викингов. Однако он отметил, что последние как минимум были важной частью концепции мироустройства. В скандинавских сагах и мифах часто встречаются суровые воительницы. По словам историка, идея мироздания заключалась в том, что на поле битвы мужчины и женщины равны.
Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля. Игра расскажет об эпохе вторжения скандинавов в Англию. Главным героем истории станет викинг Эйвор.
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