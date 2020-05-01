Стримерша Карина: «Инстаграм» заставляет меня выкладывать фотки с фигурой

Стримерша Карина объяснила, почему выкладывает в «Инстаграм» фотографии, на которых можно рассмотреть её фигуру.
«Очень много дискуссий вызвало моё упоминание алгоритмов «Инстаграма». Люди логично удивились, как может «Инстаграм» принуждать кого-то к чему-то? Крепостное право ведь давно отменили, верно? Но «Инстаграм», видимо, об этом не в курсе, поэтому, чтобы ваш профиль «инстаграма» был живым и активным, нужно понимать, как работает алгоритм, и запомнить две главные вещи.
⠀
1) Лента вашего «инстаграма» уже давно не формируется из постов в хронологическом порядке.
2) Алгоритм «Инстаграма» всегда решает за вас, что вам смотреть, а что нет, вне зависимости от ваших подписок.
⠀
Как это работает? Есть правило 10%. Объясню на примере: у вас 1000 подписчиков в «инстаграме». Вы постите фотографию и думаете, что она моментально попадёт в ленту к 1000 ваших подписчиков. Нет, не попадёт. Здесь включается правило 10% — и ваш пост увидят только случайные 100 человек из вашей аудитории. Далее на основе активности этих 100 подписчиков алгоритм уже сам решит, что ему делать с вашей фотографией. Он оценивает это по уровню вовлечённости аудитории (engagement rate) — это то, как ваша аудитория взаимодействует с вашей фоткой (как ставят лайки, пишут ли комментарии, репостят и так далее). Если алгоритм устраивает реакция аудитории на фотографию, он предлагает ваш пост дальше — следующим 10%, с которым происходят схожие действия, и так до упора, пока ресурсы аудитории не будут исчерпаны.
⠀
Довольно тупо. Ведь получается, что куча народа попросту может не увидеть постов своего любимого музыканта или блогера. «Инстаграм» оправдывает это тем, что у многих людей больше 500 подписок и они физически не могут отсмотреть все посты своей ленты. И поэтому «Инстаграму» их жалко (какая трогательная забота), и они показывают пользователям наиболее интересные.
⠀
На самом деле причина гораздо банальнее: «Инстаграм» любит монетизацию. «Инстаграм» очень заинтересован, чтобы вы как можно дольше оставались в приложении. Поэтому «Инстаграм» предпочитает аккаунты, которые могут удерживать своих подписчиков настолько активными, насколько это возможно. Всё гениальное просто.
⠀
Поэтому я и пишу о том, что «Инстаграм» заставляет меня выкладывать фотки с фигурой. Фото для привлечения внимания, теперь в самом буквальном смысле», — написала стримерша в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Карины.
- 1 мая 2020
-
16:48
-
14:49
-
14:38
-
13:53
-
13:12
-
11:40
-
09:39
-
08:02
-
06:41
-
03:35
-
03:06
-
01:57
-
01:41
- 30 апреля 2020
-
21:54
-
21:06
-
18:30
-
14:35
-
13:36
-
13:11
-
12:04
- 29 апреля 2020
-
23:43
-
19:40
-
14:12
-
13:19
-
13:18
-
12:19
-
11:28
-
11:13
-
10:53
-
00:32
- 28 апреля 2020
-
20:13
-
18:59
-
16:48
-
13:17
-
12:51