Стримерша Карина: «Инстаграм» заставляет меня выкладывать фотки с фигурой

Стримерша Карина объяснила, почему выкладывает в «Инстаграм» фотографии, на которых можно рассмотреть её фигуру.



«Очень много дискуссий вызвало моё упоминание алгоритмов «Инстаграма». Люди логично удивились, как может «Инстаграм» принуждать кого-то к чему-то? Крепостное право ведь давно отменили, верно? Но «Инстаграм», видимо, об этом не в курсе, поэтому, чтобы ваш профиль «инстаграма» был живым и активным, нужно понимать, как работает алгоритм, и запомнить две главные вещи.

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1) Лента вашего «инстаграма» уже давно не формируется из постов в хронологическом порядке.

2) Алгоритм «Инстаграма» всегда решает за вас, что вам смотреть, а что нет, вне зависимости от ваших подписок.

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Как это работает? Есть правило 10%. Объясню на примере: у вас 1000 подписчиков в «инстаграме». Вы постите фотографию и думаете, что она моментально попадёт в ленту к 1000 ваших подписчиков. Нет, не попадёт. Здесь включается правило 10% — и ваш пост увидят только случайные 100 человек из вашей аудитории. Далее на основе активности этих 100 подписчиков алгоритм уже сам решит, что ему делать с вашей фотографией. Он оценивает это по уровню вовлечённости аудитории (engagement rate) — это то, как ваша аудитория взаимодействует с вашей фоткой (как ставят лайки, пишут ли комментарии, репостят и так далее). Если алгоритм устраивает реакция аудитории на фотографию, он предлагает ваш пост дальше — следующим 10%, с которым происходят схожие действия, и так до упора, пока ресурсы аудитории не будут исчерпаны.

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Довольно тупо. Ведь получается, что куча народа попросту может не увидеть постов своего любимого музыканта или блогера. «Инстаграм» оправдывает это тем, что у многих людей больше 500 подписок и они физически не могут отсмотреть все посты своей ленты. И поэтому «Инстаграму» их жалко (какая трогательная забота), и они показывают пользователям наиболее интересные.

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На самом деле причина гораздо банальнее: «Инстаграм» любит монетизацию. «Инстаграм» очень заинтересован, чтобы вы как можно дольше оставались в приложении. Поэтому «Инстаграм» предпочитает аккаунты, которые могут удерживать своих подписчиков настолько активными, насколько это возможно. Всё гениальное просто.

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Поэтому я и пишу о том, что «Инстаграм» заставляет меня выкладывать фотки с фигурой. Фото для привлечения внимания, теперь в самом буквальном смысле», — написала стримерша в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Карины.