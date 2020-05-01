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Стримерша Карина: «Инстаграм» заставляет меня выкладывать фотки с фигурой

Стримерша Карина: «Инстаграм» заставляет меня выкладывать фотки с фигурой
Киберспорт 0

Стримерша Карина объяснила, почему выкладывает в «Инстаграм» фотографии, на которых можно рассмотреть её фигуру.

«Очень много дискуссий вызвало моё упоминание алгоритмов «Инстаграма». Люди логично удивились, как может «Инстаграм» принуждать кого-то к чему-то? Крепостное право ведь давно отменили, верно? Но «Инстаграм», видимо, об этом не в курсе, поэтому, чтобы ваш профиль «инстаграма» был живым и активным, нужно понимать, как работает алгоритм, и запомнить две главные вещи.

1) Лента вашего «инстаграма» уже давно не формируется из постов в хронологическом порядке.
2) Алгоритм «Инстаграма» всегда решает за вас, что вам смотреть, а что нет, вне зависимости от ваших подписок.

Как это работает? Есть правило 10%. Объясню на примере: у вас 1000 подписчиков в «инстаграме». Вы постите фотографию и думаете, что она моментально попадёт в ленту к 1000 ваших подписчиков. Нет, не попадёт. Здесь включается правило 10% — и ваш пост увидят только случайные 100 человек из вашей аудитории. Далее на основе активности этих 100 подписчиков алгоритм уже сам решит, что ему делать с вашей фотографией. Он оценивает это по уровню вовлечённости аудитории (engagement rate) — это то, как ваша аудитория взаимодействует с вашей фоткой (как ставят лайки, пишут ли комментарии, репостят и так далее). Если алгоритм устраивает реакция аудитории на фотографию, он предлагает ваш пост дальше — следующим 10%, с которым происходят схожие действия, и так до упора, пока ресурсы аудитории не будут исчерпаны.

Довольно тупо. Ведь получается, что куча народа попросту может не увидеть постов своего любимого музыканта или блогера. «Инстаграм» оправдывает это тем, что у многих людей больше 500 подписок и они физически не могут отсмотреть все посты своей ленты. И поэтому «Инстаграму» их жалко (какая трогательная забота), и они показывают пользователям наиболее интересные.

На самом деле причина гораздо банальнее: «Инстаграм» любит монетизацию. «Инстаграм» очень заинтересован, чтобы вы как можно дольше оставались в приложении. Поэтому «Инстаграм» предпочитает аккаунты, которые могут удерживать своих подписчиков настолько активными, насколько это возможно. Всё гениальное просто.

Поэтому я и пишу о том, что «Инстаграм» заставляет меня выкладывать фотки с фигурой. Фото для привлечения внимания, теперь в самом буквальном смысле», — написала стримерша в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Карины.

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