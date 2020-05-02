Riot Games повысила системные требования для Valorant

Riot Games повысила минимальные системные требования для своего нового шутера Valorant, который в настоящий момент находится в стадии закрытого бета-тестирования.

«После перехода Unreal Engine с Shader Model 4 на Shader Model 5 нам придётся повысить минимальные системные требования для графического процессора в Valorant. Теперь для запуска игры вам понадобится графический процессор Intel HD Graphics 4000 вместо Intel HD Graphics 3000. Вы всё ещё сможете играть в Valorant на более слабых видеокартах, но если возникнут проблемы с совместимостью, мы не сможем вам помочь», — заявила компания в «Твиттере».

Для запуска Valorant на 30 FPS ваша система должна удовлетворять следующим требованиям:



ОС: Windows 7/8/10 (64-бит)

ОЗУ: 4 Гб

Видеопамяти: 1 Гб

Процессор: Intel i3-370M

Видеокарта: Intel HD 4000



Для 60 кадров:



Процессор: Intel i3-4150

Видеокарта: GeForce GT 730



Для запуска игры на 144 кадрах и выше:



Процессор: Intel i5 4460

Видеокарта: GeForce GTX 1050 Ti.