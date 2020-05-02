Riot Games повысила системные требования для Valorant

Riot Games повысила минимальные системные требования для своего нового шутера Valorant, который в настоящий момент находится в стадии закрытого бета-тестирования.
«После перехода Unreal Engine с Shader Model 4 на Shader Model 5 нам придётся повысить минимальные системные требования для графического процессора в Valorant. Теперь для запуска игры вам понадобится графический процессор Intel HD Graphics 4000 вместо Intel HD Graphics 3000. Вы всё ещё сможете играть в Valorant на более слабых видеокартах, но если возникнут проблемы с совместимостью, мы не сможем вам помочь», — заявила компания в «Твиттере».
Для запуска Valorant на 30 FPS ваша система должна удовлетворять следующим требованиям:
ОС: Windows 7/8/10 (64-бит)
ОЗУ: 4 Гб
Видеопамяти: 1 Гб
Процессор: Intel i3-370M
Видеокарта: Intel HD 4000
Для 60 кадров:
Процессор: Intel i3-4150
Видеокарта: GeForce GT 730
Для запуска игры на 144 кадрах и выше:
Процессор: Intel i5 4460
Видеокарта: GeForce GTX 1050 Ti.
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