Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Riot Games повысила системные требования для Valorant

Riot Games повысила системные требования для Valorant
Киберспорт / Другие игры 0

Riot Games повысила минимальные системные требования для своего нового шутера Valorant, который в настоящий момент находится в стадии закрытого бета-тестирования.

«После перехода Unreal Engine с Shader Model 4 на Shader Model 5 нам придётся повысить минимальные системные требования для графического процессора в Valorant. Теперь для запуска игры вам понадобится графический процессор Intel HD Graphics 4000 вместо Intel HD Graphics 3000. Вы всё ещё сможете играть в Valorant на более слабых видеокартах, но если возникнут проблемы с совместимостью, мы не сможем вам помочь», — заявила компания в «Твиттере».

Для запуска Valorant на 30 FPS ваша система должна удовлетворять следующим требованиям:

ОС: Windows 7/8/10 (64-бит)
ОЗУ: 4 Гб
Видеопамяти: 1 Гб
Процессор: Intel i3-370M
Видеокарта: Intel HD 4000

Для 60 кадров:

Процессор: Intel i3-4150
Видеокарта: GeForce GT 730

Для запуска игры на 144 кадрах и выше:

Процессор: Intel i5 4460
Видеокарта: GeForce GTX 1050 Ti.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020