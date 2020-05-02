Ближайшие турниры серии BLAST по CS:GO будет транслировать студия RuHub

Киберспортивный холдинг Winstrike и BLAST, глобальный оператор турниров по CS:GO, объявили о подписании соглашения о передаче медиаправ на русскоязычное вещание новых турниров в рамках BLAST IP студии RuHub. Об этом сообщается на официальном сайте Winstrike.
RuHub проведёт трансляции Elisa Invitational, BLAST Premier Qualifier (Nordic), RTP Arena Cup, BLAST Premier Qualifier (Iberia) и BLAST Rising.
BLAST Rising – новый турнир от BLAST, в котором примут участие самые боеспособные и перспективные команды по CS:GO, входящие в первую сотню мирового рейтинга. Основная часть соревнований пройдет в онлайне с 4 по 22 мая. Призовой фонд BLAST Rising составит € 30 тыс.
В ноябре 2019 года киберспортивный холдинг Winstrike приобрёл медиаправа на русскоязычное вещание в регионе СНГ и спонсорские права для серии турниров BLAST Premier в 2020 году.
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