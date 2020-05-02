Появились пельмени для фанатов World of Tanks. Внутри пачек можно найти бонус-коды

Первые фотографии необычных пельменей опубликовали игроки в социальных сетях. Внутри пачек можно найти бонус-коды. Это совместная акция игры World of Tanks и пельменей «Добровский».

Фото: World of Tanks

Названия пельменей «Победные» и «Боевой паёк» подобраны специально на языке «танкистов». Следующие бонус-коды можно найти на внутренней стороне пачек:

15 бонус-кодов с техникой — лёгкий танк ЛТ-432 со слотом и обученным на 100% экипажем.

190 бонус-кодов с внутриигровой валютой в размере 750 единиц золота.

250 бонус-кодов: три дня премиум-аккаунта.

60 бонус-кодов на семь дней премиум-аккаунта.

5500 бонус-кодов с личным резервом +100% к боевому опыту на 1 час.

652 бонус-кода на 5 экстра-доппайков.

93 333 кодов на пять боевых задач с х2 опыта.

Бонус-коды действуют до 30 марта 2021 года. Пельмени продаются только в магазинах Беларуси.