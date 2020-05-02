Турнир по файтингам EVO 2020 из-за коронавируса пройдёт в онлайне

Организаторы EVO 2020 объявили об отмене турнира по файтингам из-за пандемии коронавируса. Проведение турнира было запланировано в Лас-Вегасе с 31 июля по 2 августа. В середине марта была ещё надежда, что соревнования состоятся.
«Все деньги за билеты на арену и бронирование номеров будут возвращены автоматически. Звонить для этого нет необходимости. А чтобы дух EVO был жив, в этом году мы проведём турнир онлайн! Вскоре разместим дополнительную информацию. Здоровье всего нашего коммьюнити — самое главное для нас. Надеемся, в это непростое время все будут в безопасности», — сообщается в «твиттере» EVO.
В этом году основными играми турнира являются
Tekken 7
Street Fighter V: Champion Edition
SoulCalibur VI
Dragonball FighterZ
Super Smash Bros. Ultimate
Granblue Fantasy Versus
Samurai Shodown
Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r]
Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes.
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