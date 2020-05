Турнир по файтингам EVO 2020 из-за коронавируса пройдёт в онлайне

Организаторы EVO 2020 объявили об отмене турнира по файтингам из-за пандемии коронавируса. Проведение турнира было запланировано в Лас-Вегасе с 31 июля по 2 августа. В середине марта была ещё надежда, что соревнования состоятся.



«Все деньги за билеты на арену и бронирование номеров будут возвращены автоматически. Звонить для этого нет необходимости. А чтобы дух EVO был жив, в этом году мы проведём турнир онлайн! Вскоре разместим дополнительную информацию. Здоровье всего нашего коммьюнити — самое главное для нас. Надеемся, в это непростое время все будут в безопасности», — сообщается в «твиттере» EVO.



В этом году основными играми турнира являются

Tekken 7

Street Fighter V: Champion Edition

SoulCalibur VI

Dragonball FighterZ

Super Smash Bros. Ultimate

Granblue Fantasy Versus

Samurai Shodown

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r]

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes.