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Турнир по файтингам EVO 2020 из-за коронавируса пройдёт в онлайне

Турнир по файтингам EVO 2020 из-за коронавируса пройдёт в онлайне
Киберспорт / Другие игры 0

Организаторы EVO 2020 объявили об отмене турнира по файтингам из-за пандемии коронавируса. Проведение турнира было запланировано в Лас-Вегасе с 31 июля по 2 августа. В середине марта была ещё надежда, что соревнования состоятся.

«Все деньги за билеты на арену и бронирование номеров будут возвращены автоматически. Звонить для этого нет необходимости. А чтобы дух EVO был жив, в этом году мы проведём турнир онлайн! Вскоре разместим дополнительную информацию. Здоровье всего нашего коммьюнити — самое главное для нас. Надеемся, в это непростое время все будут в безопасности», — сообщается в «твиттере» EVO.

В этом году основными играми турнира являются

Tekken 7

Street Fighter V: Champion Edition

SoulCalibur VI

Dragonball FighterZ

Super Smash Bros. Ultimate

Granblue Fantasy Versus

Samurai Shodown

Under Night In-Birth Exe:Late[cl-r]

Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes.

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