Star Wars: Battlefront 2004 года получила поддержку онлайн-режима

Игра в жанре шутер Star Wars: Battlefront, выпущенная 21 сентября 2004 года, получила поддержку онлайн-режима. Это произошло благодаря свежему обновлению, которое было выпущено в связи с приближающимся днём «Звёздных войн».
Этот день отмечается 4 мая, что связано с игрой слов в английском языке. Одна из самых знаменитых фраз фантастической саги — May the Force be with you («Да пребудет с тобой Сила»). При этом May переводится также как май, а Force звучит почти так же, как fourth — четвёртый. Однако в 2007 году день «Звёздных войн» был 27 мая в связи с 30-летием выхода первого фильма саги.
Свежий патч добавил локализацию игры на французском, испанском, итальянском и немецком языках. Кроме того, разработчики исправили проблемы с отображением интерфейса.
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