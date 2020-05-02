Fnatic уволила тренера за непристойные сообщения. Он предлагал девушкам заняться сексом

Киберспортивный клуб Fnatic уволил тренера по League of Legends Мариуса Эуне за непристойные сообщения, которые он отправлял девушкам ещё до вступления в организацию.
Мариус писал непристойные сообщения под фотографиями девушек в «Твиттере» в 2017 и 2018 годах и предлагал заняться с ним сексом. Сейчас все эти сообщения удалены, но Интернет всё помнит. Один из пользователей воссоединил несколько сообщений тренера вот в такой скрин.
Тренер вёл себя вызывающе и непристойно не только в социальных сетях, но и в игре. Он оскорблял игроков и обещал расправиться с ними в реальной жизни. Мариус объяснил, что, когда отправлял эти сообщения, ему было 16 лет. В то время он состоял в «плохой компании». Сейчас, по словам тренера, он изменился, вырос и понял, что вёл себя тогда отвратительно. «Сейчас оглядываюсь на эти действия с чувством стыда и вины», — подытожил тренер.
Слова раскаяния не повлияли на решение Fnatic. Мариус Эуне был стратегическим тренером состава Fnatic по League of Legends с января 2020 года.
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