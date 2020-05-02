Стримерша Pokimane попросила добавить в Valorant возможность скрывать свой ник

Известная стримерша Иман Pokimane Энис (более 4 млн подписчиков на Twitch) утверждает, что сталкивается с оскорблениями и унижениями в Valorant, даже если не использует микрофон.
Пресытившись негативом и оскорблениями, она отправилась в «Твиттер», чтобы попросить разработчиков добавить в Valorant анонимный режим, скрывающий никнейм игрока.
«Пожалуйста, реализуйте анонимный режим, так как я устала от оскорблений. Люди называют меня шлюхой и говорят другие грубые и вульгарные вещи в мой адрес, даже когда не использую микрофон», — написала стримерша в «Твиттере».
Первым делом пользователи посоветовали ей отключить микрофон. Но стримерша подчеркнула, что не может этого сделать по одной простой причине: «Это не самое лучшее решение. Приглушив игроков, я не смогу получать информацию о их местоположении на карте».
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