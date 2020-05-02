Определились все финалисты ЧР по интерактивному баскетболу

Стали известны все финалисты ФОНБЕТ — Чемпионата России по интерактивному баскетболу. Сегодня, 2 мая, победителем четвёртого, заключительного, тура стал «Голден Стэйт» Егора Белокурова. В финале по сумме двух матчей команда Definitelynot18 нанесла поражение «Кливленду» Андрея Кузьмина (Hotnig30). Счёт встреч — 45:33 и 50:37 в пользу коллектива Белокурова.

Ранее первый тур выиграл «Нью-Орлеан» Сергея Морозова. Победителем второго тура стал «Портленд» Юрия Гордеева, третьего — «Лейкерс» Никиты Амелина. Все победители туров вышли в «Финал четырёх», где 16 мая по системе плей-офф определят чемпиона соревнований.

Первый в истории чемпионат России по кибербаскету под эгидой Российской федерации баскетбола стартовал 9 апреля. Соревнования проходят в четыре тура, в каждом выступают по 30 игроков, которые играют за 30 команд НБА. Победитель каждого из четырёх туров получает по 10 тыс. рублей и путёвку РФБ в финал турнира. Чемпион России по кибербаскетболу получит 30 тыс. рублей от ФОНБЕТ и РФБ. Приз за 2-е место — 20 тыс. рублей, за 3-е — 10 тыс.