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Определились все финалисты ЧР по интерактивному баскетболу

Определились все финалисты ЧР по интерактивному баскетболу
Киберспорт / Другие игры 0

Стали известны все финалисты ФОНБЕТ — Чемпионата России по интерактивному баскетболу. Сегодня, 2 мая, победителем четвёртого, заключительного, тура стал «Голден Стэйт» Егора Белокурова. В финале по сумме двух матчей команда Definitelynot18 нанесла поражение «Кливленду» Андрея Кузьмина (Hotnig30). Счёт встреч — 45:33 и 50:37 в пользу коллектива Белокурова.

Ранее первый тур выиграл «Нью-Орлеан» Сергея Морозова. Победителем второго тура стал «Портленд» Юрия Гордеева, третьего — «Лейкерс» Никиты Амелина. Все победители туров вышли в «Финал четырёх», где 16 мая по системе плей-офф определят чемпиона соревнований.

Первый в истории чемпионат России по кибербаскету под эгидой Российской федерации баскетбола стартовал 9 апреля. Соревнования проходят в четыре тура, в каждом выступают по 30 игроков, которые играют за 30 команд НБА. Победитель каждого из четырёх туров получает по 10 тыс. рублей и путёвку РФБ в финал турнира. Чемпион России по кибербаскетболу получит 30 тыс. рублей от ФОНБЕТ и РФБ. Приз за 2-е место — 20 тыс. рублей, за 3-е — 10 тыс.

ФОНБЕТ Чемпионат России по кибербаскетболу (4 тур). Финал
02 мая 2020, суббота. 17:30 МСК
Голден Стэйт (Definitelynot18)
Окончен
45 : 33
Кливленд (Hotnig30)
ФОНБЕТ Чемпионат России по кибербаскетболу (4 тур). Финал
02 мая 2020, суббота. 18:05 МСК
Кливленд (Hotnig30)
Окончен
37 : 50
Голден Стэйт (Definitelynot18)
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