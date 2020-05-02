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Блогер Sparkles потратил $14 тыс. на капсулы с наклейками из CS:GO

Блогер Sparkles потратил $14 тыс. на капсулы с наклейками из CS:GO
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Ютубер Sparkles прикупил семь капсул с наклейками ESL One Katowice 2014, потратив на них в общей сложности $14 тыс. В каждой капсуле находится по восемь претендентов и легенд из серии ESL One Katowice 2014. Эти капсулы являются самыми ценными и дорогими в игре.

Наклейки из этих капсул в последние годы взлетели в цене в основном из-за бывшей североамериканской команды iBUYPOWER, которую обвинили в сдаче матча против NetCodeGuides. В составе iBUYPOWER выступал нынешний про-игрок в Valorant Брэкстон Brax Полсон, которому разработчики навсегда запретили участвовать на их турнирах.

Ютубер поставил цель поймать кого-нибудь из iBUYPOWER. Наклейка с игроком печально известной команды принесла бы ему как минимум $2 тыс. Но за семь капсул никто из них не попался. Потратив $14 тыс., блогер наоткрывал капсул на $3200, оставшись в минусе на $11 тыс.

Видео опубликовано на YouTube-канале Sparkles.

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