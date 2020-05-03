Фанаты хотят увековечить память скончавшегося 73-летнего ветерана игры Dark Souls

В возрасте 73 лет скончался российский стример Николай, снимавший летсплеи жанра souls-like на своём канале «В гостях у деда». Об этом в группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщил его сын.



Первое видео на канале было опубликовано 4 года назад. История канала началась с прохождения игры Dark Souls 2. С тех пор Николаю удалось собрать аудиторию в 17,7 тыс. человек на платформе YouTube. За это время он успел пройти все части Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice и Nio.

Поклонники стримера и фанаты souls-like игр обратились к студии FromSoftware с просьбой увековечить память Николая в одной из следующих игр. Сообщение об этом было опубликовано в группе во «ВКонтакте».

«Братва, помогайте добавить нашего деда в игры Fromsoftware, почтим память и запечатлим его в нектс играх для его внучек и родных, пускай гордятся им!», — говорится в опубликованном посте в его официальной группе.