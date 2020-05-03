Фанаты хотят увековечить память скончавшегося 73-летнего ветерана игры Dark Souls

В возрасте 73 лет скончался российский стример Николай, снимавший летсплеи жанра souls-like на своём канале «В гостях у деда». Об этом в группе в социальной сети «ВКонтакте» сообщил его сын.
Первое видео на канале было опубликовано 4 года назад. История канала началась с прохождения игры Dark Souls 2. С тех пор Николаю удалось собрать аудиторию в 17,7 тыс. человек на платформе YouTube. За это время он успел пройти все части Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice и Nio.
Поклонники стримера и фанаты souls-like игр обратились к студии FromSoftware с просьбой увековечить память Николая в одной из следующих игр. Сообщение об этом было опубликовано в группе во «ВКонтакте».
«Братва, помогайте добавить нашего деда в игры Fromsoftware, почтим память и запечатлим его в нектс играх для его внучек и родных, пускай гордятся им!», — говорится в опубликованном посте в его официальной группе.
- 3 мая 2020
-
03:27
-
02:09
-
00:33
- 2 мая 2020
-
21:14
-
20:28
-
17:34
-
16:28
-
14:04
-
12:23
-
00:48
-
00:17
-
00:01
- 1 мая 2020
-
23:31
-
19:38
-
16:48
-
14:49
-
14:38
-
13:53
-
13:12
-
11:40
-
09:39
-
08:02
-
06:41
-
03:35
-
03:06
-
01:57
-
01:41
- 30 апреля 2020
-
21:54
-
21:06
-
18:30
-
14:35
-
13:36
-
13:11
-
12:04
- 29 апреля 2020
-
23:43