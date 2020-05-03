Бывший профессиональный игрок в CS:GO «Tenz» первым получил высший ранг в Valorant

Бывший профессиональный игрок в CS:GO Тайсон «Tenz» Нго первым получил высший ранг «Валорант» в Valorant, сообщает Dot Esports.

Молодой игрок Cloud9 транслировал свой переход от CS:GO к новому шутеру от первого лица от Riot Games на платформе Twitch, после того, как 30 апреля в игре был запущен рейтинговый режим.

Сыграв бесчисленное количество матчей с начала бета-тестирования, TenZ откалибровался на «Бессмертный» ранг после начала игры.

Для начинающего профессионального игрока Valorant это, безусловно, большое достижение, которое показывает, насколько решительно TenZ проявил себя. Более высокие ранги со временем должны становиться всё тяжелее, поскольку талантливые игроки, прошедшие калибровку на «Бриллиант 3», также пробиваются в списки лидеров.

Сама игра всё больше набирает популярность, и Riot планирует добавить ещё три региона в бета-версию в ближайшие недели. С увеличением числа регионов, вступающих в схватку и получающих своё игровое поле для проверки своих навыков, повысится уровень конкурентоспособности, окружающий игру, и будет заложена основа для такой великолепной конкурентной сцены, как League of Legends.

Полный релиз Valorant запланирован на лето этого года.