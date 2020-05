В Dota 2 вышел патч 7.26c: полный список изменений

Valve выпустила обновление 7.26c для Dota 2. Разработчики изменили таланты многих героев, среди которых Alchemist, Axe, Luna и Clinkz, а также некоторые предметы.



Изменения предметов:



Royal Jelly: теперь бафф дублируется на иллюзии; теперь способность имеет глобальный радиус применения.



Illusionist's Cape: теперь иллюзия умирает, если предмет не экипирован.



Изменения героев:



Alchemist, таланты:

талант 10 уровня: бонус к скорости атаки уменьшен с +20 до +15;

талант 10 уровня: снижение времени перезарядки Unstable Concoction уменьшено с -5,5 секунд до -6;

талант 15 уровня: бонус к урону уменьшен с +25 до +20;

талант 15 уровня: бонус к здоровью увеличен с +325 до +350;

талант 20 уровня: бонус к урону от Unstable Concoction увеличен с +325 до +350.



Anti-Mage, таланты:

талант 25 уровня: бонус к снижению времени перезарядки Mana Void увеличен с -40 секунд до -45.



Axe, таланты:

талант 10 уровня: бонус к силе увеличен с 6 до 8;

талант 10 уровня: бонус +30 к скорости атаки изменен на +20 к скорости передвижения;

талант 15 уровня: бонус +25 к скорости передвижения изменен на +35 к скорости атаки;

талант 15 уровня: бонус к регену маны уменьшен с +2,5 до +2;

талант 25 уровня: бонус к радиусу Berserker's Call увеличен с +80 до +100.

Также прирост силы Axe уменьшен с 3,6 до 3,4 единиц.



Bane, таланты:

талант 10 уровня: бонус +75 к дальности применения способностей изменен на +15% к сопротивлению магии;

талант 15 уровня: бонус +15% к сопротивлению магии изменен на +125 к дальности применения способностей;

талант 15 уровня: бонус к урону от заклинаний увеличен с +6% до +7%;

талант 20 уровня: бонус +15% к вампиризму от способностей изменен на -3 к снижению времени перезарядки Nightmare.



Batrider, таланты:

талант 15 уровня: бонус к длительности Flamebreak уменьшен с +2,5 секунд до +2:

талант 25 уровня: бонус к снижению времени перезарядки Flamebreak увеличен с -7 секунд до -8.



Beastmaster, таланты:

талант 15 уровня: бонус +24 к урону от кабана изменен на -14 секунд к перезарядке ястреба;

талант 20 уровня: бонус +60 к урону от Wild Axes изменен на +30 к урону от кабана;

талант 25 уровня: бонус -16 секунд к снижению времени перезарядки ястреба изменен на +80 к урону Wild Axes.

Также базовый урон Beastmaster снижен на 4.



Brewmaster, таланты:

талант 25 уровня: бонус к снижению времени перезарядки Primal Split увеличен с -60 секунд до -65.



Broodmother, таланты:

талант 10 уровня: бонус +200 к здоровью изменен на +10 к ловкости;

талант 15 уровня: бонус +15 к ловкости изменен на +30 к скорости атаки;

талант 20 уровня: бонус +40 к скорости атаки изменен на +400 к здоровью.



Centaur Warrunner, таланты:

талант 10 уровня: бонус +8% к уклонению изменен на +5 к регену здоровья;

талант 20 уровня: бонус +16 к силе изменен на -20 секунд к перезарядке Stampede;

талант 25 уровня: бонус к длительности Hoof Stomp снижен с +1,2 секунды до +1.



Chaos Knight, таланты:

талант 10 уровня: бонус ко всем характеристикам увеличен с +4 до +5;

талант 10 уровня: бонус к скорости передвижения увеличен с +15 до +20.



Clinkz, таланты:

талант 10 уровня: бонус к силе увеличен с +8 до +9;

талант 10 уровня: бонус к ловкости увеличен с +6 до +7;

талант 15 уровня: бонус к снижению времени перезарядки Burning Army увеличен с -24 секунд до -30;

талант 20 уровня: бонус к здоровью от Death Pact увеличен с +275 до +325.



Crystal Maiden, таланты:

Талант 15 уровня: бонус к снижению времени перезарядки Crystal Nova увеличен с -1,5 секунд до -2 секунд.



Dark Seer, таланты:

талант 10 уровня: бонус +100 к радиусу Ion Shell изменен на +60 к радиусу Vacuum;

талант 15 уровня: бонус +60 к радиусу Vacuum изменен на +100 к радиусу Ion Shell;

талант 20 уровня: бонус к урону Ion Shell уменьшен с +65 до +60.



Dark Willow, таланты:

талант 10 уровня: бонус +25 к урону изменен на +10 к интеллекту;

талант 20 уровня: бонус +12% к вампиризму от способностей изменен на +50 к урону;

талант 25 уровня: бонус к длительности Terrorize увеличен с +1,2 секунды до +1,3.

талант 25 уровня: бонус к скорости атаки уменьшен с +140 до +110.



Disruptor, таланты:

Тлалант 10 уровня: бонус +175 к здоровью изменен на +20% к сопротивлению магии.



Doom, таланты:

талант 15 уровня: бонус +16% к уклонению изменен на +3 секунды к длительности Doom;

талант 25 уровня: бонус к Cleave увеличен с +140% до +150%.



Dragon Knight, таланты:

талант 10 уровня: бонус к регену маны снижен с +2,5 до +2.

талант 15 уровня: бонус к здоровью увеличен с +325 до +350.



Drow Ranger, таланты:

талант 10 уровня: бонус ко всем характеристикам увеличен с +4 до +5;

талант 10 уровня: бонус +15 к скорости передвижения изменен на +40% к ослеплению от Gust;

талант 15 уровня: бонус +40% к ослеплению от Gust изменен на +20 к скорости передвижения.



Elder Titan, таланты:

талант 10 уровня: бонус +150 к здоровью изменен на +8 к силе;

талант 25 уровня: бонус к урону от Echo Stomp Wake снижен с +475 до +450.



Ember Spirit, таланты:

талант 10 уровня: бонус к урону снижен с +20 до +15;

талант 20 уровня: бонус к урону от Sleight of Fist Hero увеличен с +50 до +65;

талант 25 уровня: бонус к времени восстановления заряда Remnant Charge снижен с -13 до -12.



Enigma, таланты:

Талант 15 уровня: бонус +80 к мгновенному урону от Malefice изменен на +0,25 к длительности стана.



Faceless Void, таланты:

Талант 20 уровня: бонус к скорости атаки увеличен с +35 до +40.



Grimstroke, таланты:

Талант 10 уровня: бонус к скорости передвижения снижен с +25 до +20.



Gyrocopter, таланты:

талант 10 уровня: бонус к урону уменьшен с +15 до +12;

талант 10 уровня: бонус к здоровью уменьшен с +200 до +175;

талант 15 уровня: бонус +9 к урону от Rocket Barrage изменен на -40 секунд к перезарядке Call Down;

талант 20 уровня: бонус -40 секунд к перезарядке Call Down изменен на +12 к урону от Rocket Barrage.



Huskar, таланты:

Талант 20 уровня: бонус +16 к силе изменен на +40 к регену от Berserker's Blood.



Invoker, таланты:

Талант 10 уровня: бонус к урону от касания Chaos Meteor увеличен с +30 до +50.



Io, таланты:

талант 20 уровня: бонус +12 к броне изменен на -25 секунд к перезарядке Relocate;

талант 25 уровня: бонус -24 секунды к перезарядке Relocate изменен на +700 к здоровью.



Jakiro, таланты:

талант 10 уровня: бонус к дальности атаки увеличен с +250 до +275.

талант 15 уровня: бонус к периодическому урону от Dual Breath снижен с +30 до +25.



Juggernaut



Исправлена ошибка, при которой Helm of the Dominator не влиял на героя во время действия Omnislash.

Omnislash: теперь скилл заканчивается спустя 0,15 секунды после того момента, как не может найти правильную цель. Ранее способность прерывалась мгновенно.



талант 15 уровня: скорость передвижения во время действия Blade Fury увеличена с +60 до +80.

талант 25 уровня: бонус к длительности Omnislash увеличен с +0,8 секунды до +1.



Keeper of the Light: базовый урон снижен на 2.



Kunkka, таланты:

талант 20 уровня: бонус к силе увеличен с +16 до +18.

талант 25 уровня: бонус к урону по площади от Tidebringer увеличен с +65% до +85%.



Legion Commander, таланты:

талант 10 уровня: бонус к силе увеличен с +6 до +7;

талант 15 уровня: бонус +65 к урону по героям от Overwhelming Odds изменен на -4 секунды к перезарядке Overwhelming Odds.



Leshrac, таланты:

талант 20 уровня: бонус к здоровью увеличен с +325 до +350;

талант 25 уровня: бонус урона к взрыву от Diabolic Edict снижен с +32 до +30.

Также урон от Lightning Storm увеличен с 80/120/160/200 до 90/130/170/210.



Lina, таланты:

Талант 15 уровня: бонус к здоровью увеличен с +275 до +300.



Lion, таланты:

Талант 15 уровня: бонус +50 к Mana Drain изменен на +15% к замедлению от Mana Drain.



Lone Druid, таланты:

талант на 25 уровне: бонус к здоровью от True Form увеличен с +800 до +1000;

талант на 25 уровне: бонус к времени атаки Spirit Bear снижен с -0,16 до -0,15.



Luna, таланты:

талант 10 уровня: бонус к дальности применения способностей увеличен с +325 до +350;

талант 15 уровня: бонус к снижению перезарядки Lucent Beam увеличен с -3 секунд до -3,5.



Bulwark, таланты:

талант 10 уровня: бонус +6 к силе изменен на +15 к урону;

талант 10 уровня: бонус +15 к скорости передвижения изменен на -2 секунды к снижению перезарядки Spear of Mars;

талант 15 уровня: бонус +20 к урону изменен на +20 к скорости передвижения.



Mirana, таланты:

талант 15 уровня: бонус к снижению перезарядки Sacred Arrow изменен с -4 секунды на -3,5.

талант 25 уровня: бонус к снижению перезарядки Moonlight Shadow увеличен с -55 секунд до -60.



Naga Siren, таланты:

талант 10 уровня: бонус к скорости передвижения увеличен с +15 до +20;

талант 10 уровня: бонус к урону от Mirror Image увеличен с +8% до +9%;

талант 15 уровня: бонус к силе увеличен с +11 до +13.

талант 20 уровня: бонус к перезарядке Ensnare увеличен с -7 секунд до -9.



Monkey King, таланты:

Талант 25 уровня: бонус брони от Wukong's Command увеличен с +80 до +100.



Nature's Prophet, таланты:

талант 10 уровня: бонус +20 к скорости передвижения изменен на +15 к базовому урону от Wrath of Nature;

талант 15 уровня: бонус к количеству призываемых трентов увеличен с +3 до +4.



Necrophos:

прирост силы за уровень снижен с 2,8 до 2,6;

прирост интеллект за уровень снижен с 2,9 до 2,7.



Night Stalker, таланты:

Талант 25 уровня: бонус к снижению перезарядки Dark Ascension увеличен с -50 секунд до -60.



Ogre Magi, таланты:

Талант 20 уровня: бонус к скорости атаки от Bloodlust снижен с +50 до +40.



Omniknight, таланты:

талант 10 уровня: бонус +80 к радиусу Purification изменен на +20 к скорости передвижения.

талант 10 уровня: бонус к регену здоровья от Heavenly Grace увеличен с +8 до +10.

талант 15 уровня: бонус +25 к скорости передвижения изменен на -2 секунды к перезарядке Purification.



Oracle, таланты:

талант 10 уровня: бонус +0,8 секунды к максимальной длительности Fortune's End изменен на +0,4 общей длительности.

талант 20 уровня: бонус +35 к скорости передвижения изменен на -20 секунд к перезарядке False Promise.



Outworld Devourer, таланты:

талант 15 уровня: бонус к броне увеличен с +5 до +6.

талант 15 уровня: бонус к мане снижен с +275 до +250.

талант 20 уровня: бонус к множителю разницы в мане Sanity's Eclipse увеличен с +0,08 до +0,1.



Pangolier, таланты:

талант 10 уровня: бонус к регену маны уменьшен с +2,5 до +2.

талант 10 уровня: бонус к дальности слэша от Swashbuckle увеличен с +325 до +350.



Phantom Assassin, таланты:

талант 15 уровня: бонус к урону от сплэша увеличен +20% до +25%.

талант 20 уровня: бонус к уклонению от Blur увеличен с +24% до +30%.

талант 25 уровня: бонус +8% к шансу Coup de Grace изменен на +100% к критическому урону от Coup de Grace.



Phantom Lancer, таланты:

Талант 20 уровня: бонус к максимальному количеству иллюзий от Juxtapose увеличен с +4 до +5.



Phoenix, таланты:

Талант 15 уровня: бонус к урону от Fire Spirits снижен с +28 до +25.

Также базовый интеллект снижен с 18 до 16.



Puck, таланты:

Талант 20 уровня: бонус к дальности и скорости Illusory Orb увеличен с +40% до +50%.



Razor, таланты:

талант 15 уровня: бонус к силе увеличен с +10 до +12;

талант 20 уровня: бонус к интервалу Eye of the Storm Interval увеличен с -0,08 до -0,1.

талант 25 уровня: бонус к урону от Eye of the Storm увеличен с +160 до +180.



Riki, таланты:

талант 15 уровня: бонус к урону снижен с +25 до +20;

талант 20 уровня: бонус к множителю урона со спины увеличен с +0,4 до +0,5;

талант 25 уровня: изменен с Cloak and Dagger не спадает на +125 к радиусу Smoke Screen.



Rubick, таланты:

Талант 15 уровня: бонус к снижению атаки от Fade Bolt увеличено с -60 до -80.



Sank King, таланты:

талант 10 уровня: бонус +15 к скорости передвижения изменен на -30 к замедлению атаки от Epicenter.

талант 10 уровня: бонус к здоровью увеличен с +150 до +175.

талант 15 уровня: бонус -40 к замедлению атаки от Epicenter изменен на +2 к толчка от Epicenter;

талант 20 уровня: бонус +3 толчка от Epicenter изменен на +25 к урону за толчок от Epicenter.



Shadow Demon, таланты:

Талант 10 уровня: изменен с Soul Catcher создает иллюзию после смерти на +12 к интеллекту.



Shadow Shaman, таланты:

талант 10 уровня: бонус к здоровью увеличен с +150 до +175;

талант 10 уровня: бонус +8% к усилению способностей изменен на +100 к общему урону от Shackles.

талант 25 уровня: бонус к урону от Mass Serpent Ward снижен с +32 до +30.

Также базовая броня Shadow Shaman увеличена на 1.



Silencer, таланты:

талант 15 уровня: бонус +11% к замедлению от Arcane Curse изменен на +20 к урону от Arcane Curse.

талант 20 уровня: бонус +24 к урону от Arcane Curse изменен на +15% к замедлению от Arcane Curse.



Skywrath Mage, таланты:

талант 10 уровня: бонус +6 к вампиризму от способностей изменен на +10 к интеллекту.



Slark, таланты:

талант 10 уровня: бонус к ловкости увеличен с +5 до +6;

талант 10 уровня: бонус к силе увеличен с +8 до +9;

талант 25 уровня: бонус к длительность Shadow Dance увеличен с +0,8 секунды до +1.



Spectre, таланты:

Талант 10 уровня: бонус ко всем характеристикам увеличен с +4 до +5.



Spirit Breaker

Базовая скорость передвижения увеличена с 285 до 290.



Sven, таланты:

талант 10 уровня: бонус к силе увеличен с +6 до +7;

талант 15 уровня: бонус +25 к скорости передвижения изменен на +15 к вампиризму;

талант 20 уровня: бонус +20% к вампиризму изменен на +25 к скорости передвижения.

Также перезарядка Stormbolt снижена с 19/17/15/13 до 18/16/14/12.



Templar Assassin, таланты:

талант 10 уровня: бонус 12% к уклонению изменен на +15 к скорости передвижения;

талант 10 уровня: бонус к скорости атаки снижен с +20 до +15;

талант 15 уровня: бонус +15 к скорости передвижения изменен на +15 к уклонению;

талант 25 уровня: бонус к количеству слоев Refraction увеличен с +3 до +4.



Terrorblade, таланты:

талант 20 уровня: бонус -8 секунд к перезарядке Reflection изменен на +8 к длительности Conjure Image;

талант 25 уровня: бонус к снижению перезарядки Sunder Cooldown увеличен с -28 секунд до -32.



Treant Protector, таланты:

талант 10 уровня: бонус к урону увеличен с +40 до +60;

талант 20 уровня: бонус к урону и лечению от Leech Seed увеличен с +30 до +40.

талант 25 уровня: бонус к урону в секунду от Overgrowth увеличен с +80 до +100.



Underlord, таланты:

талант 10 уровня: бонус к скорости передвижения снижен с +25 до +20;

талант 15 уровня: бонус к дальности применения способностей увеличен с +150 до +175.

Также прирост силы за уровень уменьшен с 3,3 до 3.0.



Undying, таланты:

Талант 25 уровня: бонус к снижению перезарядки Decay увеличен с -1,5 секунды до -2.



Ursa, таланты:

талант 10 уровня: бонус +1,5 к регену маны изменен на +20 секунд к длительности Fury Swipes;

талант на 10 уровне: бонус +6 к силе изменен на +175 к здоровью;

талант 15 уровня: бонус +20 секунд длительности Fury Swipes изменен на +2 к регену маны;

талант 20 уровня: бонус к урону от Fury Swipes снижен с +13 до +12.

Также прирост силы Ursa за уровень снижен с 2,8 до 2,6.



Void Spirit, таланты:

талант 10 уровня: бонус к урону снижен с +20 до +15;

талант 20 уровня: бонус к урону от способностей увеличен с +12% до +14%.

Также скорость передвижения Void Spirit снижена с 300 до 295.



Windranger, таланты:

Талант 10 уровня: бонус к снижению перезарядки Shackleshot увеличен с -1,5 секунды до -2.



Winter Wyver, таланты:

Талант 10 уровня: бонус к восстановлению здоровья от Cold Embrace увеличен с +0,8% до +1%.



Wraith King, таланты:

талант 10 уровня: бонус +1,2 секунды к длительности замедления от Wraithfire Blast изменен на -1 секунд к перезарядке Wraithfire.

талант 20 уровня: множитель в 1,8x призываемых скелетов изменен на +6 призываемых скелетов.

Также прирост силы за уровень снижен с 3,2 до 3,0.



Zeus, таланты:

Талант 10 уровня: бонус к регену маны снижен с +2,5 до +2.