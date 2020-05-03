Илон Маск обратился к разработчикам игр. Он хочет установить Minecraft на машины Tesla
Американский миллиардер генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск задумался о внедрении в автомобили Tesla адаптированной игры Minecraft.
«Кто-нибудь может создать Minecraft с хорошим мультиплеером для Tesla? Или же игру с дополненной реальностью, как Pokemon Go, которая будет работать во время безопасного вождения? Что-то вроде комбинации Pac-Man и Mario Kart?» – обратился Маск к подписчикам в своём "твиттере".
Бизнес не впервые внедряет в прошивку производимого компанией электрокара различных игр. В декабре 2019 года обладатели автомобиля получили возможность играть на нём в популярную игру Stardew Valley. В Tesla добавлены также Cuphead и Fallout Shelter. Клиентам компании все игры доступны бесплатно.
Читайте также
- 3 мая 2020
-
16:56
-
16:25
-
16:16
-
14:21
-
03:27
-
02:09
-
00:33
- 2 мая 2020
-
21:14
-
20:28
-
17:34
-
16:28
-
14:04
-
12:23
-
00:48
-
00:17
-
00:01
- 1 мая 2020
-
23:31
-
19:38
-
16:48
-
14:49
-
14:38
-
13:53
-
13:12
-
11:40
-
09:39
-
08:02
-
06:41
-
03:35
-
03:06
-
01:57
-
01:41
- 30 апреля 2020
-
21:54
-
21:06
-
18:30
-
14:35
Партнерский контент