Илон Маск обратился к разработчикам игр. Он хочет установить Minecraft на машины Tesla

Американский миллиардер генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск задумался о внедрении в автомобили Tesla адаптированной игры Minecraft.



«Кто-нибудь может создать Minecraft с хорошим мультиплеером для Tesla? Или же игру с дополненной реальностью, как Pokemon Go, которая будет работать во время безопасного вождения? Что-то вроде комбинации Pac-Man и Mario Kart?» – обратился Маск к подписчикам в своём "твиттере".



Бизнес не впервые внедряет в прошивку производимого компанией электрокара различных игр. В декабре 2019 года обладатели автомобиля получили возможность играть на нём в популярную игру Stardew Valley. В Tesla добавлены также Cuphead и Fallout Shelter. Клиентам компании все игры доступны бесплатно.