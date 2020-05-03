Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Илон Маск обратился к разработчикам игр. Он хочет установить Minecraft на машины Tesla

Илон Маск обратился к разработчикам игр. Он хочет установить Minecraft на машины Tesla
Киберспорт / Другие игры 0

Американский миллиардер генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск задумался о внедрении в автомобили Tesla адаптированной игры Minecraft.

«Кто-нибудь может создать Minecraft с хорошим мультиплеером для Tesla? Или же игру с дополненной реальностью, как Pokemon Go, которая будет работать во время безопасного вождения? Что-то вроде комбинации Pac-Man и Mario Kart?» – обратился Маск к подписчикам в своём "твиттере".

Бизнес не впервые внедряет в прошивку производимого компанией электрокара различных игр. В декабре 2019 года обладатели автомобиля получили возможность играть на нём в популярную игру Stardew Valley. В Tesla добавлены также Cuphead и Fallout Shelter. Клиентам компании все игры доступны бесплатно.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020