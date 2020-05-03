Русская версия The Elder Scrolls Online выйдет в мае

Стало известно, когда в The Elder Scrolls Online появится официальная поддержка русского языка. Bethesda и ZeniMax Online объявили, что это произойдёт одновременно с выходом дополнения «Греймур». Ранний доступ к этому дополнению на персональных компьютерах будет открыт 18 мая, а на Play Station 4 и Xbox One оно появится 2 июня.



Все игровые тексты будут переведены на русский язык, а ролики и диалоги получат субтитры на русском. Локализация войдёт в базовую игру и будет доступна вне зависимости от того, купят ли игроки «Греймур».

The Elder Scrolls Online была выпущена для компьютеров 4 апреля 2014 года. Выход на консолях PlayStation 4 и Xbox One состоялся через год с лишним, 9 июня 2015 года. «Греймур» станет четвёртой новой главой в игре.