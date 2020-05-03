Кокорин, Соболев и Чочиев проведут благотворительный матч в CS:GO в помощь врачам

Футболист «Сочи» Александр Кокорин примет участие в благотворительном матче по Counter-Strike: Global Offensive, об этом он рассказал в «сторис», опубликованной на его странице в «Инстаграме».

В команде 29-летнего Кокорина также сыграют: его брат Кирилл, спартаковец Александр Соболев, Алан Чочиев из «Балтики» и Генанадий Куропаткин.

Коллектив Кокорина проведёт матч в CS:GO против команды Центра Киберспорта «Prostor Telecom». Встреча начнётся 7 мая в 21:00. Прямая трансляция пройдёт на канале cyberplace22 на Twitch.

Вырученные средства от благотворительной игры пойдут на помощь врачам из Алтайского края, которые борются с коронавирусом.

Фото: «Инстаграм» Александра Кокорина

Кокорин уже не в первый раз играет на благотворительных турнирах по CS:GO. На турнире We strike Corona команда Кокорина обыграла пятёрку Чочиева. Вместе Кокорин, Соболев, Чочиев и Куропаткин играли на турнире между футболистами.

Команда Кокорина выиграла турнир по CS:GO, не уступив ни одной карты