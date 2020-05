В Call of Duty: Warzone появится режим для двух игроков

В «королевской битве» Call of Duty: Warzone появится долгожданный отдельный режим для двух игроков, подтвердил креативный директор студии Raven Software Амос Худж в интервью GamerGen.

Худж рассказал, что студия приняла решение добавить этот режим, прислушавшись к неоднократным просьбам сообщества. Однако креативный директор не смог назвать даже примерную дату, так как сейчас разработчики активно устраняют различные баги.

Релиз Call of Duty: Warzone состоялся 10 марта для Xbox One, PlayStation 4 и ПК. Тогда в Call of Duty: Warzone был режим только на трёх игроков. Неделю спустя в игру был добавлен соло-режим, а 8 апреля — отряд из 4 человек.

Call of Duty: Warzone — бесплатная компьютерная игра Battle Royale, Она является частью звания Call of Duty: Modern Warfare 2019 года, но не требует её покупки. Warzone позволяет вести многопользовательскую онлайн-борьбу между 150 игроками, находящимися в вымышленном городе Верданск, внешний вид которого основан на образе Донецка.