Пятерым игрокам в CS:GO грозит тюремный срок до 10 лет

Пяти жителям Австралии грозит тюремное заключение на срок до десяти лет лишения свободы за участие в договорных матчах по Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). Как сообщает ginx.tv со ссылкой на полицию штата Виктория, им уже предъявлены обвинения. Задержанные делали ставки на матчи лиги ESEA MDL и выиграли 30 тыс. австралийских долларов (около $ 20 тыс.)
Расследование полиции Виктории началось ещё в марте 2019 года, когда букмекерская контора связалась с властями. Первоначально в августе 2019 года было произведено шесть арестов, но в воскресенье, 3 мая, обвинение было предъявлено только пяти мужчинам.
Один из них обвиняется в совершении действий, которые искажают ход ставок, все пятеро – в использовании незаконно полученной информации для совершения ставок. Перед судом обвиняемые предстанут 15 сентября.
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