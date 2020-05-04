Пользователь «Твиттера» расшифровал руны с официального сайта Assassin's Creed Valhalla

Пользователь «Твиттера» LaRedDeErudito расшифровал руны, изображённые на фоне страницы игры на сайте Ubisoft.

Пост доступен в "твиттере" LaRedDeErudito.

Оказалось, что это строки 77-й строфы древнескандинавской поэмы Hávamál («Речи Высокого»): «Гибнут стада, родня умирает, и смертен ты сам; но знаю одно, что вечно бессмертно: умершего слава». Под «Высоким» подразумевается скандинавский бог Один. Насколько сюжет будет связан с этими строками — неизвестно.

Assassin's Creed Valhalla была анонсирована 29 апреля, 30 апреля был представлен кинематографический трейлер. Игра расскажет об эпохе вторжения скандинавов в Англию. Релиз запланирован на конец 2020 года.

Разработку новинки от Ubisoft возглавляет Ашраф Исмаил, известный по Assassin's Creed IV: Black Flag и Assassin's Creed Origins.

Первая игра серии Assassin’s Creed вышла в 2007 году, последняя в настоящий момент — Assassin’s Creed Odyssey — в 2018-м.