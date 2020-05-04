Хакеры взломали защиту Gears Tactics за четыре дня

Хакерская группировка CODEX обошла защиту Gears Tactics от Xbox Game Studios. На это ей понадобилось четыре дня, сообщает Games.Mail.ru.

Разработчики Gears Tactics хотели обезопасить игру от взлома при помощи комбинированной DRM-защиты Microsoft Universal Windows Platform UWP+Arxan. На своём сайте хакеры помимо ссылок на сторонние ресурсы разместили рекомендацию приобрести лицензионную версию игры.

Команда хакеров CODEX сформировалась в 2014 году, она известна многочисленными обходами защиты разных цифровых магазинов. Она взломала Borderlands 3, Grid (2019), Outer Worlds, Kingdom Come: Deliverance и другие игры.

Релиз Gears Tactics для ПК состоялся 28 апреля. Игра получила 81 балл из 100 на Metacritics.