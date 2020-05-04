Riot Games может выпустить Valorant для мобильных устройств на Android и iOS

В файлах нового шутера от Riot Games Valorant было найдено упоминание версий игры для мобильных устройств с операционными системами Android и iOS. Скриншоты были опубликованы в «твиттере» датамайнера Valorant Leaks.

Посмотреть скриншоты можно в "твиттере" Valorant Leaks.

Официальных комментариев или анонса версии игры для мобильных устройств от Riot Games не было.

Ранее Riot Games повысила минимальные системные требования для запуска игры из-за перехода игрового движка Unreal Engine с версии Shader Model 4 на Shader Model 5.

Напомним, на данный момент Valorant находится в стадии закрытого бета-тестирования, которое началось 7 апреля. Официальный анонс шутера состоялся 1 марта 2020 года. Полноценный релиз игры намечен на лето 2020 года.