В Valorant будет добавлен режим Deathmatch

В файлах нового шутера от Riot Games Valorant было найдено упоминание нового режима игры — Deathmatch («Бой насмерть»). Скриншоты были опубликованы в «твиттере» датамайнера Valorant Leaks.

Посмотреть скриншоты можно в "твиттере" Valorant Leaks.

Официальных комментариев от Riot Games или анонса нового игрового режима не было.

Ранее Riot Games повысила минимальные системные требования для запуска игры из-за перехода игрового движка Unreal Engine с версии Shader Model 4 на Shader Model 5.

Напомним, на данный момент Valorant находится в стадии закрытого бета-тестирования, которое началось 7 апреля. Официальный анонс шутера состоялся 1 марта 2020 года. Полноценный релиз игры намечен на лето 2020 года.

Также датамайнер сообщил, что игра может выйти на Android и iOS.