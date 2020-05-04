В Valorant будет добавлен режим Deathmatch

В файлах нового шутера от Riot Games Valorant было найдено упоминание нового режима игры — Deathmatch («Бой насмерть»). Скриншоты были опубликованы в «твиттере» датамайнера Valorant Leaks.
Посмотреть скриншоты можно в "твиттере" Valorant Leaks.
Официальных комментариев от Riot Games или анонса нового игрового режима не было.
Ранее Riot Games повысила минимальные системные требования для запуска игры из-за перехода игрового движка Unreal Engine с версии Shader Model 4 на Shader Model 5.
Напомним, на данный момент Valorant находится в стадии закрытого бета-тестирования, которое началось 7 апреля. Официальный анонс шутера состоялся 1 марта 2020 года. Полноценный релиз игры намечен на лето 2020 года.
Также датамайнер сообщил, что игра может выйти на Android и iOS.
- 4 мая 2020
-
15:28
-
15:02
-
14:51
-
14:46
-
13:23
-
13:06
-
13:01
- 3 мая 2020
-
23:32
-
22:28
-
21:07
-
18:44
-
16:56
-
16:25
-
16:16
-
14:21
-
03:27
-
02:09
-
00:33
- 2 мая 2020
-
21:14
-
20:28
-
17:34
-
16:28
-
14:04
-
12:23
-
00:48
-
00:17
-
00:01
- 1 мая 2020
-
23:31
-
19:38
-
16:48
-
14:49
-
14:38
-
13:53
-
13:12
-
11:40