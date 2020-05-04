Определились участники финала ФОНБЕТ-Чемпионата России по кибербаскету

2 мая завершился групповой этап ФОНБЕТ-Чемпионата России по интерактивному баскетболу, организованный РФБ в партнёрстве с крупнейшим букмекером страны.



Читатели «Чемпионата» и игроки в NBA 2K20 со всей России боролись за путёвку в решающий раунд. По итогу 16 лучших игроков прошли в финал соревнования.



Победителями туров стали представители Москвы TwitchFFLighto и casuals14, Winger_Tosno из Санкт-Петербурга и definitelynot18 из Волгограда. Они уже получили по 10 000 рублей за свои победы. Впереди финал и ещё больше призовых.



Чемпион России по кибербаскетболу получит 30 000 рублей от ФОНБЕТ и РФБ. Приз за 2-е место — 20 000 рублей, а за 3-е — 10 000 рублей. Вы можете выиграть до 50 000 рублей за ставки на турнир! Заключайте пари от 500 рублей и участвуйте в гонке. Призы получат 100 игроков, набравшие наибольшее количество баллов.



Чемпионат России по виртуальному баскетболу завершится 16 мая 2020 года.



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