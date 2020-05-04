Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Сотрудницу банка обманули на 135 тыс. рублей при продаже аккаунта в мобильной игре

Сотрудницу банка обманули на 135 тыс. рублей при п
Сотрудницу банка обманули на 135 тыс. рублей при продаже аккаунта в мобильной игре
Киберспорт / Другие игры 0

42-летняя Инна Герасимова, сотрудница банка «Уралсиб», стала жертвой интернет-мошенничества, сообщает телеграм-канал Mash.

Герасимова имела аккаунт в игре «Великий султан», который решила продать. Она нашла покупателя, с которым договорилась о цене в 92 тыс. рублей. Посредником в сделке была подруга Инны Наталья, которая показала ей скриншот с переводом, после чего та отправила покупателю логин и пароль от аккаунта.

После этого Наталья сообщила, что для проведения перевода на её счету должно находиться ещё 43 тыс. рублей. Инна совершила перевод, после чего Наталья и покупатель перестали выходить на связь. После этого Инна заявила в полицию, которая возбудила дело о мошенничестве, совершённом группой лиц.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020