Сотрудницу банка обманули на 135 тыс. рублей при продаже аккаунта в мобильной игре

42-летняя Инна Герасимова, сотрудница банка «Уралсиб», стала жертвой интернет-мошенничества, сообщает телеграм-канал Mash.

Герасимова имела аккаунт в игре «Великий султан», который решила продать. Она нашла покупателя, с которым договорилась о цене в 92 тыс. рублей. Посредником в сделке была подруга Инны Наталья, которая показала ей скриншот с переводом, после чего та отправила покупателю логин и пароль от аккаунта.

После этого Наталья сообщила, что для проведения перевода на её счету должно находиться ещё 43 тыс. рублей. Инна совершила перевод, после чего Наталья и покупатель перестали выходить на связь. После этого Инна заявила в полицию, которая возбудила дело о мошенничестве, совершённом группой лиц.