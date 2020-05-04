Сотрудницу банка обманули на 135 тыс. рублей при продаже аккаунта в мобильной игре
42-летняя Инна Герасимова, сотрудница банка «Уралсиб», стала жертвой интернет-мошенничества, сообщает телеграм-канал Mash.
Герасимова имела аккаунт в игре «Великий султан», который решила продать. Она нашла покупателя, с которым договорилась о цене в 92 тыс. рублей. Посредником в сделке была подруга Инны Наталья, которая показала ей скриншот с переводом, после чего та отправила покупателю логин и пароль от аккаунта.
После этого Наталья сообщила, что для проведения перевода на её счету должно находиться ещё 43 тыс. рублей. Инна совершила перевод, после чего Наталья и покупатель перестали выходить на связь. После этого Инна заявила в полицию, которая возбудила дело о мошенничестве, совершённом группой лиц.
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