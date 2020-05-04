Баскетболист Джош Харт со злости разбил клавиатуру, играя в Call of Duty: Modern Warfare

Американский баскетболист Джош Харт, который выступает за «Нью-Орлеан Пеликанс» в Национальной баскетбольной ассоциации, со злости разбил клавиатуру во время стрима.

Спортсмен играл со своими друзьями в Call of Duty: Modern Warfare. Одним из них участников игры был баскетболист «Чикаго Буллз» Зак Лавин.

Противник «убил» Харта во время очередного раунда, после чего баскетболист выдернул шнур для клавиатуры, бросил её на пол, начал топтать ногами и выкрикивать нецензурные фразы об игре.

Посмотреть клип можно на "Твиче".

Релиз Call of Duty: Modern Warfare состоялся 25 октября 2019 года. Игра является перезапуском одной из частей серии Modern Warfare, при этом не служит прямым продолжением Call of Duty: Modern Warfare 3.