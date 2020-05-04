Call of Duty: Warzone свяжет между собой все будущие части серии

Разработчики намерены сделать «королевскую битву» Warzone постоянным элементом серии, который будет связывать между собой все будущие части Call of Duty. Об этом сообщил нарративный директор студии Infinity Ward Тейлор Куросаки.

По информации портала Video Games Chronicle, несмотря на успех условно-бесплатных Call of Duty Mobile и Warzone, Activision не станет замедлять выпуск ежегодных премиумных игр. Тем не менее эти игры заставили издателя переосмыслить такой подход к серии и созданию контента.

Call of Duty: Warzone – условно-бесплатная массовая многопользовательская арена в сеттинге Modern Warfare. Игра объединяет элементы Modern Warfare 2019 и классической трилогии, а также легко узнаваемые локации и разнообразные отсылки, сгруппированные на огромной карте вымышленного города Верданска из вымышленной страны Кастовии.