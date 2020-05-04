Разработчик карт для Valorant ответил на жалобы игроков

Гейм-дизайнер Riot Games Сальваторе Volcano Гореццо, который разрабатывал карты для Valorant, ответил на жалобы игроков, касающиеся слишком большого количества углов на картах.

«Мы всегда следим за игрой на картах. Есть определённая причина, по которой карты выглядят так, как выглядят, учитывая, сколько возможностей для ослепления врага и разведки есть в игре. Когда команда становится опытной в использовании этих возможностей при игре за атакующую сторону, углы в конце концов становятся действительно полезными. У нас были версии карты без этих углов, и было реально сложно играть на некоторых позициях», — сказал Volcano во время стрима на своём Twitch-канале.

Ранее Volcano разрабатывал карты для Counter Strike, например, de_cache.