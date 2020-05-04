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Известного киберспортсмена раскритиковали за смурфинг

Известного киберспортсмена раскритиковали за смурфинг
Киберспорт / Другие игры 0

Известный киберспортсмен Джастин «Plup» Макграф оказался в центре скандала. Он принял участие в турнире Rona Rumble East Coast по файтингу Super Smash Bros. Melee, используя аккаунт новичка (так называемый смурфинг). Более того, с того же аккаунта сыграли ещё два киберспортсмена — «Forest» и «Colbol».

Призовой фонд турнира составлял $ 200 и «баунти» — вознаграждения за «головы» игроков, которые полагались геймерам, не входящим в топ-100 рейтинга. Размер «баунти» составлял $ 50.

Появление Джастина Макграфа, использовавшего аккаунт новичка, вызвало недовольство среди игроков. А организаторам и вовсе пришлось снизить размер «баунти» до $ 30.

Брэндон Колльер, организовавший турнир, после окончания выразил недовольство поступком Макграфа. В итоге киберспортсмену пришлось извиниться перед остальными игроками.

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